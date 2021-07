Les bourses méconnues d'Europe: Lisbonne (2/4)

Considérée comme l'une des plus anciennes places financières d'Europe, la Bourse de Lisbonne se caractérise par son indice PSI 20 et des sociétés cotées comme Energias de Portugal ou Corticeira Amorim.

La Bourse de Lisbonne est l’une des plus anciennes places financières d’Europe. Elle a été créée en janvier 1769 sous le nom "Assembleia dos Homens de Negócio" (ou "Assemblée des hommes d'affaires" en français).

De ce que l’on sait, son histoire se déroulera sans encombre jusqu’en 1974: les transactions sur le marché portugais sont alors brutalement arrêtées à cause de la révolution des Œillets , qui a entraîné la chute de la dictature salazariste . Elles ne reprendront que quelques années plus tard.

En 2000, la Bourse de Lisbonne s’alliera avec celle de Porto pour former un nouveau groupe intitulé "Bolsa de Valores de Lisboa e Porto" (BVLP). Un an plus tard, en juin 2001, il signe un protocole d’accord de fusion avec l’opérateur boursier Euronext.