Les bourses mondiales méconnues: Johannnesbourg (1/8)

Naspers

Cette participation vaut aujourd’hui près de 200 milliards et a permis au groupe sud-africain de développer Prosus, sa filiale internationale d’investissement dans les nouvelles technologies. Outre Tencent, cette entité cotée sur Euronext Amsterdam détient aussi des participations dans Mail.ru, des spécialistes de la livraison de repas (iFood, Delivery Hero), de nombreux acteurs de l’e-commerce ou même l’application de trading néerlandaise BUX. Toutefois, le géant technologique chinois représente toujours plus de 80 % de la valorisation de Prosus et influence ainsi grandement l’évolution du groupe d’investissement et de sa maison-mère Naspers. Ce dernier a donc été récemment rattrapé par le durcissement de la stratégie de Pékin vis-à-vis des groupes technologiques locaux.