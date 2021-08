Les bourses mondiales méconnues (7/8): Séoul

Fondée en 1956 après la guerre de Corée , la bourse de Séoul ou Korea Exchange est encore relativement jeune. Elle occupe toutefois déjà une place de choix dans le paysage international. Grâce à la hausse de 62% de la capitalisation totale du marché entre mi-2020 et mi-2021, elle talonne désormais la Deutsche Boerse .

Le chaebol Samsung

L’économie sud-coréenne est toujours dominée par les chaebol , des structures d’entreprises reliées par des participations croisées et contrôlées par des familles dynastiques. Le plus important est le chaebol Samsung de la famille Lee qui représente 17% du produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud , la 10 e économie mondiale, avec des activités allant de l’assurance à la construction navale en passant par la biopharmacie.

Nouvelles technologies

Derrière Samsung Electronics, qui représente plus de 30% du Kospi 200, on retrouve le fabricant de semi-conducteurs SK Hynix, le portail web Naver (moteur de recherche, messagerie…) et le groupe de services numériques Kakao.