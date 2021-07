Les bourses mondiales méconnues: Moscou (2/8)

La Bourse de Moscou ou Moscow Exchange (MoEx) est née de la fusion en 2011 du MICEX et du RTS , les deux plus importants marchés du pays créés dans les années 1990. Elle est elle-même cotée sous le symbole MOEX depuis 2013. Au niveau international, l’indice de référence de la Bourse de Moscou est l’ indice RTS en dollars alors que ces locaux privilégient son homologue en roubles, le MOEX Russia (anciennement MICEX). Dans les deux cas, l’indice rassemble (au maximum) les 50 principales valeurs cotées .

Gazprom et Lukoil

Le secteur énergétique demeure prépondérant sur la Bourse de Moscou avec notamment le géant Gazprom , contrôlé par l’État russe et représentant 35 % des approvisionnements en gaz de l’Union européenne. Derrière on retrouve entre autres les producteurs de pétrole Lukoil et Rosneft (contrôlé par l’État) ainsi que le producteur de gaz indépendant Novatek . Au total, le secteur des hydrocarbures représente ainsi approximativement 40% de l’indice .

Métaux industriels et précieux

L’industrie minière est aussi prépondérante avec Nolrisk Nickel, premier producteur mondial de palladium et de nickel, Rusal, troisième producteur mondial d’aluminium, Polymetal, important producteur d’or et surtout d’argent, ou Polyus, quatrième producteur mondial d’or et surtout propriétaire des plus grandes réserves d’or (104 millions d’onces). Le sidérurgiste NLMK est aussi bien connu chez nous, ayant racheté les sites de Clabecq et La Louvière.