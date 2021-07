Les bourses mondiales méconnues: Toronto (4/8)

Installée à proximité de la rive canadienne du lac Ontario, en face de l’État de New York, la Bourse de Toronto , ou Toronto Stock Exchange (TSE), nous semble très proche. Elle est pourtant assez méconnue. Membre du groupe TMX, avec le marché de produits dérivés de Montréal, elle a failli fusionner avec la Bourse de Londres en 2011 . Un consortium d’institutions financières et de fonds de pensions canadiens, baptisé Maple (érable), s’y est opposé et a déposé une offre concurrente .

Bourse de petites valeurs

Shopify et Alimentation Couche-Tard

Depuis le printemps 2020, la première entreprise canadienne en termes de valeur boursière n’est toutefois plus Royal Bank of Canada, mais Shopify qui fait partie du cercle restreint des géants technologiques ni américains, ni chinois. Grâce à sa plateforme d’e-commerce permettant aux individus et entreprises de lancer leur propre boutique en ligne, Shopify a vu sa croissance décoller à plus de 90% à partir du deuxième trimestre 2020.