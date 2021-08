Les compagnies d'assurances insensibles à la sévérité chinoise

Les compagnies d'assurances européennes ont brillé sur les marchés ce jeudi. Les investisseurs ont préféré se concentrer sur les résultats publiés par Aegon, NN Group, Aviva et Zurich Insurance. Ils ont ignoré l'annonce d'un possible durcissement de la réglementation sur les assurances en ligne en Chine.

La performance du secteur des assurances (+0,96%) a permis aux indices européens de terminer en hausse. Le Stoxx 600 a gagné 0,11% et signé sa neuvième hausse consécutive. Au sein du compartiment, Aegon a bondi de 7,32% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes des analystes au deuxième trimestre. "Les solides résultats d 'Aegon sont dus à une reprise du marché après la pandémie, et à des marchés financiers performants", a constaté Thomas Couvreur, analyste chez KBC Securities. Zurich Insurance a gagné de son côté 3,82% après des résultats "exceptionnels" selon le courtier Jefferies. Les analystes de la société ont noté que les chiffres de la compagnie d'assurances ont été 11% supérieurs au consensus du marché. Quant à Aviva , malgré des résultats avec quelques fausses notes observées par les analystes, le titre a avancé de 3,47%. Les investisseurs ont applaudi l'annonce d'un reversement d'au moins 4 milliards de livres sterling aux actionnaires, dont 750 millions en rachat d'actions en 2022. NN group a pris 2,66%.

"La surperformance de l'Europe et de certains secteurs de valeur a coïncidé avec une brève hausse des rendements obligataires."

"La surperformance de l'Europe et de certains secteurs de valeur a coïncidé avec une brève hausse des rendements obligataires", a constaté Dhaval Joshi, responsable de la stratégie chez BCA Research. "Cette tendance que nous avons observée au cours des dernières semaines pourrait se poursuivre encore un peu, mais peut-être pas au cours des six prochains mois" a -t-il ajouté.

Une inflation transitoire

Les banques n'ont toutefois pas bénéficié du même élan que le secteur des assurances. Le compartiment a baissé de 0,58% alors que les taux obligataires sont repartis à la baisse après l'indice des prix à la consommation aux États-Unis , publié mercredi. Ceux-ci ont montré un ralentissement. Mais les chiffres IPP, qui mesurent les prix pour les producteurs et les vendeurs, ont eux augmenté en juillet. "Si les chiffres de l'IPP américain pour le mois de juillet avaient suivi une tendance similaire à celle des prix à la consommation d'hier, cela aurait pu renforcer davantage le scénario, répété depuis plusieurs mois par la Réserve fédérale américaine, que l'inflation ne sera que transitoire", a indiqué Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Du côté des valeurs individuelles, Deliveroo a encore engrangé 8,91% et s'est retrouvé en tête du Stoxx 600.

La chaîne de salles de cinéma Cineworld , présente surtout au Royaume-Uni et aux États-Unis, a bondi de 3,92%. La société a réduit ses pertes au cours du premier semestre, grâce à la réouverture des salles. Cineworld examine une introduction en bourse aux États-Unis de ses activités américaines, qui représentent la grande majorité de ses ventes et de ses profits. L'objectif serait de faire entrer des liquidités supplémentaires et de faire gagner de l'argent à ses actionnaires.