Les investisseurs rassurés par l'impact moindre d'Omicron

Les investisseurs ont ignoré les craintes autour du variant Omicron pour privilégier les valeurs du secteur du voyage, en forte hausse ce mardi. Le Stoxx 600 a battu un nouveau record.

Les actions mondiales ont prolongé mardi leur bon départ depuis 2022, alors que les marchés de l'Europe à l'Asie ont ignoré les craintes que le variant du coronavirus Omicron n'étouffe la reprise économique mondiale.

L'indice Stoxx 600 a gagné jusqu'à 0,9% pour atteindre un record de 494,55 points en séance, dépassant son précédent record absolu un jour plus tôt. Il a terminé sur un gain de 0,82% à 494,02points, un record. Les indices en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne ont augmenté entre 0,82% et 1,63%.

"Les gains des marchés reflètent une diminution de l'inquiétude des investisseurs concernant le variant Omicron, dans l'espoir qu'il soit plus bénin, même s'il est plus transmissible, et peut donc avoir un impact limité sur l'économie, ne nécessitant pas de restrictions lourdes ou durables." Russ Mould Analyste chez AJ Bells

Les actions de voyages et de loisirs ont bondi de plus de 3%, Ryanair ajoutant 8,85% et IAG, propriétaire de British Airways, gagnant plus de 11%, reflétant les attentes selon lesquelles l'impact d'omicron sur l'industrie serait moins sévère qu'initialement craint. Le voyagiste Tui a également fortement progressé, de 10,41%. "En ce qui concerne les marchés, omicron est dans le rétroviseur", a constaté Colin Asher, économiste principal chez Mizuho. "Les gains des marchés reflètent une diminution de l'inquiétude des investisseurs concernant le variant Omicron, dans l'espoir qu'il soit plus bénin, même s'il est plus transmissible, et peut donc avoir un impact limité sur l'économie, ne nécessitant pas de restrictions lourdes ou durables" a relevé Russ Mould, analyste chez AJ Bells. "Cependant, les preuves ne sont pas certaines, et le marché peut changer son esprit à nouveau si le volume même des cas menace de submerger le système de santé", a-t-il nuancé.

Les analystes de Citi ont recommandé de surpondérer les valeurs bancaires européennes.

Le secteur bancaire s'est, lui aussi, distingué avec un gain de 3,27%. Les actions du compartiment ont atteint leurs plus hauts de novembre, les rendements des obligations d'État des deux côtés de l'Atlantique ayant bénéficié des attentes d'un resserrement de la politique monétaire. Par ailleurs, les analystes de Citi ont recommandé de surpondérer les banques européennes, en misant sur la hausse des taux d'intérêt, la croissance des profits du secteur et le potentiel d'amélioration du rendement des capitaux.

Les valeurs du compartiment automobile ont également profité de la prise de risque des investisseurs, malgré des déclarations, la veille, du Chief Technology Officer de Daimler, qui a prévenu que "la rareté des puces électroniques durera également en 2022, notamment au premier semestre". Daimler a gagné 4,96%, Stellantis 2,29% et BMW 3,13%. BMW a affirmé avoir battu Mercedes-Benz dans les ventes mondiales de voitures haut de gamme l'année dernière, une première depuis 2015.

494,02 points Le Stoxx 600 a battu un nouveau record ce mardi.

En revanche, les actions des sociétés de livraison de repas ont chuté lourdement, à l'image de Just Eat Takeaway (-7,24%) et Hello Fresh (-8,94%). En baisse également, Eurofins Scientific (-4,91%) et BioMérieux (-6,85%) ont souffert du reflux des craintes sur la pandémie.

Nyrstar encore en forte hausse

Sur la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 a pris 0,62%, porté par les valeurs financières. Ageas a gagné 3,15% et KBC 2,28%. Galapagos est remonté de 1,81 % après sa lourde chute de la veille, mais l'autre biotech de l'indice, argenx, a continué de se replier de 0,68%.

Sur le marché élargi, Nyrstar a poursuivi sa forte hausse entamée la veille, avec un bond de 51,2%.