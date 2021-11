Les marchés d'actions oscillent sur une corde fragile

Les annonces de restrictions liées à la pandémie ont pesé sur des marchés d'actions sans élan durant la semaine. Les valeurs gagnantes du Covid-19 ont retrouvé l'appétit des investisseurs.

"On a l'impression que nous avons fait une pause dans le récit du covid, mais cela revient définitivement en jeu." Zachary Griffiths Stratège chez Wells Fargo Securities

Les inquiétudes liées à la pandémie ont repris le dessus sur les marchés d'actions. Manquant d'élan durant les premiers jours de la semaine, les indices boursiers ont finalement trébuché à la veille du week-end alors que plusieurs pays en Europe ont pris de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer la progression des contaminations au Covid-19. "On a l'impression que nous avons fait une pause dans le récit du covid, mais cela revient définitivement en jeu", a constaté Zachary Griffiths, stratège chez Wells Fargo Securities. Mais il a ajouté que "la baisse des rendements des obligations d'État des pays occidentaux est quelque peu limitée compte tenu du contexte d'inflation mondiale et du changement relativement belliqueux de la politique des banques centrales."

Des analystes avaient souligné la fragilité cette semaine de la remontée des marchés d'actions avant la journée de vendredi. Les bourses européennes ne leur ont pas donné tort. Le Stoxx 600 a perdu 0,14% d'un vendredi à l'autre. Le Bel 20 a davantage souffert, avec un recul de 2,3%. L'indice a plié sous ses poids lourds, avec KBC qui a perdu 8,64%, argenx 6,1%, AB inBev 0,75% et Galapagos 1,18%. Ageas, qui a bondi de 11,34% sur fond de rumeurs de rachats, n'a pas réussi à soutenir seul la tendance, le titre ayant signé l'une des cinq seules progressions hebdomadaires de l'indice.

Au sein du Stoxx 600, les valeurs gagnantes de la pandémie ont signé leur grand retour avec un bond de 10,6% pour Zalando et de 10,52% pour HelloFresh. Just Eat Takeaway et Deliveroo ont aussi flambé. En revanche, les titres liés au secteur des voyages ont de nouveau bu la tasse. "Dans ce qui semble être un cas de déjà-vu d'il y a 12 mois, nous voyons à nouveau la faiblesse des voyages et des loisirs face à la perspective d'un renouvellement des confinements, et nous voyons des rebonds chez les gagnants du confinement qui ont sous-performé cette année", a remarqué Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

"Le pétrole a baissé au cours de la semaine dernière. Les prévisions de la demande ont été revues à la baisse, l'Opep et l'AIE ont mis en garde contre une offre excédentaire dans les mois à venir, et les États-Unis ont tenté de coordonner avec la Chine et d'autres un recours aux réserves stratégiques de pétrole." Craig Erlam Anlyste chez Oanda

Le secteur de l'énergie a aussi souffert cette semaine, avec un repli hebdomadaire de 2,91%. Il a pâti du recul des prix du pétrole. Le baril de Brent a chuté de 4,94% d'un vendredi à l'autre, sous 80 dollars, en raison de la volonté de certains pays de recourir à leur réserve stratégique de pétrole. "Le pétrole a baissé au cours de la semaine dernière. Les prévisions de la demande ont été revues à la baisse, l'Opep et l'AIE ont mis en garde contre une offre excédentaire dans les mois à venir, et les États-Unis ont tenté de coordonner avec la Chine et d'autres un recours aux réserves stratégiques de pétrole", a relevé Craig Erlam, analyste chez Oanda. "Le marché reste fondamentalement dans une bonne position, mais les confinements constituent désormais un risque évident pour celui-ci si d'autres pays suivent l'exemple de l'Autriche. Un mouvement en dessous de 80 dollars pourrait approfondir la correction, ramenant peut-être le prix vers les 70 dollars. Cela semble plus probable maintenant qu'il y a un jour, et si l'Allemagne annonce des mesures similaires, cela pourrait être le catalyseur d'une telle décision", a-t-il prédit.

Le boom des véhicules électriques

Un segment a par contre fait beaucoup parler de lui, loin de la pandémie de Covid-19 cette semaine. Les véhicules électriques ont captivé les investisseurs, avec des bonds vertigineux pour les fabricants Rivian et Lucid à Wall Street. Rivian a même dépassé Volkswagen en termes de capitalisation boursière, alors que la société a été introduite en bourse il y a seulement une semaine et qu'elle affiche un chiffre d'affaires de zéro (elle n'a pas encore affiché ses résultats). Lucid a flambé de 120% en un mois, alors que le groupe a subi une perte de 524 millions de dollars au troisième trimestre. Mais les deux titres ont quelque peu battu en retraite en fin de semaine.

Le dernier venu sur le Nasdaq dans cette catégorie, Sono group, a aussi flambé lors de son premier jour de cotation jeudi. La société derrière Sono Motors, qui fabrique une voiture électrique intégrant des panneaux photovoltaïques à la carrosserie, a pris plus de 150% lors de sa première séance, au grand bonheur de Marc Coucke, qui a investi dans la société à travers son véhicule d'investissement Alychlo.

Or qui résiste, bitcoin qui flanche

Parmi les autres actifs très en vue chez les investisseurs, le bitcoin n'a pas connu une belle semaine. La devise virtuelle a chuté sous 58.000 dollars. "Nous venons peut-être d'entrer dans une correction plus profonde, non pas que cela panique quiconque", a pointé Craig Erlam.

1.850 dollars L'or s'est maintenu cette semaine, profitant des confinements en Europe.

En revanche, le prix de l'or s'est maintenu autour de 1.850 dollars l'once cette semaine. "L'or a commencé à se concentrer beaucoup plus sur la situation de l'inflation et a pris en compte l'impact d'un dollar plus fort et de la hausse des taux d'intérêt", a indiqué Edward Meir, analyste chez ED&F Man Capital Markets. L'analyste de Saxo Bank, Ole Hansen, a relevé que les confinements en Europe ont contribué à donner au métal jaune une nouvelle offre. L'euro a quant à lui perdu 1,14% à 1,13USD face au dollar.