Les marchés européens s'enfoncent dans le rouge

La plus forte baisse sectorielle en Europe est pour l'énergie, dont l'indice Stoxx cède 2,05%, juste devant les banques (-2%); à l'opposé, le compartiment de l'immobilier progresse de 0,62%.

Vers 14h00, Le Bel 20 reculait de 0,92% après avoir gagné 0,4% autant sur la première heure d'échanges. Le CAC 40 de Paris (-0,80%) voit également rouge. Londres perdait, au même moment, 1,15%, Francfort et Milan reculant de 1%.

Wall Street est attendue dans le rouge. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en repli de 0,5% pour le Dow Jones et une baisse de 0,15% pour le Nasdaq .

Le Bel 20 a une brique dans le ventre

Les titres du secteur immobilier occupent le haut du tableau bruxellois. WDP (+2,16%) et Aedifica (+1%) tenaient compagnie au holding Sofina (+2,73%) sur le podium du Bel 20.

Cofinimmo (+0,31%, à 130,60 euros) est également bien orienté grâce aux éloges des analystes d'ING. Ces derniers reprennent le suivi de la société immobilière avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours fixé à 150 euros.

Colruyt (-2,49%) avait de nouveau la tête des mauvais jours, deux séances après sa claque de 11,4% de mercredi. Un broker a réduit la voilure sur le titre du distributeur belge, dans la foulée des résultats annuels publiés plus tôt cette semaine.

Premiers pas difficiles Aramis

Coup de frein pour Tesco

Le géant britannique des supermarchés Tesco recule de plus de 3%. Ses ventes entre mars et mai, soit son premier trimestre décalé, ont progressé. Toutefois, le distributeur a connu un coup de frein en raison, notamment, de la réouverture des pubs et restaurants depuis avril au Royaume-Uni.