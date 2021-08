Les prévisions de Tessenderlo n'ont impressionné personne à la Bourse de Bruxelles

La prudence était encore de mise dans le chef des investisseurs ce jeudi, et cela alors que s'ouvre ce vendredi le sommet estival des banquiers centraux à Jackson Hole.

Les pertes en Europe ont principalement touché les valeurs liées aux matières premières et au secteur de la distribution. L'autre perdant du jour, c'est le compartiment des loisirs et des voyages, cible de prises de bénéfices après avoir bonifié de plus de 5% lors des quatre séances précédentes.