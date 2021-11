Les restrictions en Chine pèsent sur Burberry

Le secteur minier a pris 3,69%, grâce à son exposition à la Chine. Au sein du compartiment, Anglo American a bondi de 5,87% et Glencore de 4,12%. ArcelorMittal a pris 4,09% après ses résultats. Le plus grand sidérurgiste du monde a publié des chiffres au troisième trimestre légèrement inférieurs aux attentes tout en annonçant son revenu net le plus élevé et sa dette nette la plus faible depuis 2008. Il a aussi annoncé une augmentation de son programme de rachats d'actions d'un milliard de dollars.