Les sociétés européennes se ruent à Wall Street cette année

Wall Street fait rêver de nombreuses sociétés européennes. Celles qui sont entrées en bourse à New York cette année ont levé 9,5 milliards de dollars depuis janvier , selon les données de Bloomberg, un plus haut depuis 2000.

Ce qui plaît à Wall Street

"Les valorisations aux États-Unis sont généralement plus élevées, en particulier pour les entreprises technologiques non rentables ou jeunes", souligne Gavin Launder, gestionnaire de fonds chez Legal & General Investment Management. Il note également qu'il y a plus d'analystes et d'investisseurs spécialisés à New York.