Séance compliquée pour le luxe et les valeurs cycliques

Spéculations autour de la Chine

Les valeurs du luxe ont également été attaquées: LVMH a dégringolé de 6,38%, Kering de 9,47%, Swatch de 6,56% et Richemont de 6,68%. Plusieurs traders ont pointé comme cause la volonté affichée par la Chine de limiter les "revenus déraisonnables" et de mettre éventuellement en place de nouveaux impôts sur la propriété et les successions.