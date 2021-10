Les ventes déprimées de Volkswagen inquiètent le marché

Les marchés d'actions ont digéré l'importante salve de résultats d'entreprises et la réunion de la Banque centrale européenne en ce jeudi particulièrement chargé en événements. Le Stoxx 600 a terminé sur une légère avancée de 0,16%. Les inquiétudes autour de l'inflation, alors que la présidente de la BCE a indiqué que les pressions haussières sur les prix dureront plus longtemps que prévu, ont été tempérées par des chiffres financiers d'entreprises qui ont évité l'impact de celles-ci.

Parmi les secteurs, celui de l'énergie a perdu 1,41% suite aux résultats décevants de Royal Dutch Shell (-3,24%). Le géant des hydrocarbures a indiqué une perte au troisième trimestre à cause d'une charge comptable massive, malgré l'envolée des cours du pétrole et du gaz. "Cela aurait dû être un grand trimestre pour Shell vu l'envolée des prix du gaz et pétrole ces derniers mois. Malheureusement il a manqué les prévisions des analystes", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.