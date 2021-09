Nike craint le pire pour ses ventes de Noël en raison de fermetures d'usines

Nike a revu ses prévisions de ventes à la baisse pour la fin de son exercice 2021. En cause, de nouvelles fermetures d'usines au Vietnam. Les marchés réagissent négativement.

Le plus grand fabricant d'articles de sport au monde a un gros caillou dans la chaussure. Nike souffre de la fermeture de ses usines au Vietnam , lit-on dans son rapport trimestriel publié jeudi soir. Certaines usines étaient déjà à l'arrêt et à présent pratiquement tous les sites sont au point mort .

C'est le gouvernement vietnamien qui a ordonné les nouvelles fermetures d'usines pour tenter de freiner une nouvelle vague de contaminations au Covid-19. Le hic, c'est que les fermetures imposées risquent de durer et que les fêtes de fin d'année, période faste pour le secteur, approchent à grands pas.

Autre problème de taille: près de la moitié de la production de baskets à la virgule sort des usines vietnamiennes du groupe. Nike craint la pénurie et n'a que peu de visibilité sur le calendrier de reprise. Un arrêt de "quelques semaines", annoncent les prévisions plus pessimistes, "jusqu'à la fin du mois de septembre au moins", jugent les analystes les plus optimistes.