On fait la file pour racheter les supermarchés Morrisons

Les investisseurs étaient également partagés entre les excellents PMI montrant une solide croissance de l'activité du secteur privé en zone euro, la plus forte depuis 15 ans, et la progression de l'épidémie de Covid-19 dans de nombreux territoires, notamment asiatiques.

À la cloche, les grands indices européens ont terminé en petite hausse. Francfort (+0,08%) et à Bruxelles (+0,07%) ont basculé dans le vert en deuxième partie de séance alors que Londres (+0,58%) a passé toute la journée au chaud grâce à l'apport de ses voyagistes, mais surtout de ses valeurs minières. Ces dernières ont pleinement profité d'une demande toujours plus forte sur le marché du minerai de fer.

Trois offres en deux semaines pour Morrisons

Plus forte hausse du Stoxx 600, le distributeur britannique Morrisons a vu Apollo Global entrer dans la course pour son rachat. Seul hic, Morrisons a accepté l'offre d'un consortium mené par le fonds Fortress d'un montant 6,3 milliards de livres, soit un peu plus de 7,3 milliards d'euros.