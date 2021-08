Opération réussie pour la plus importante IPO de l'année

Qui plus est, le groupe est parvenu à lever, comme prévu, 47,1 milliards de yuans (un peu plus de 6 milliards d'euros) lors de cette opération.

De nombreux investisseurs stratégiques ont participé à l'opération, comme le géant technologique Huawei, la société de sécurité des données DBAPPSecurity Co et Bilibili Inc. "Ces sociétés [China Telecom ou son concurrent China Mobil qui prévoit également une IPO à la Bourse de Shanghai, NDLR] ont beaucoup d'argent, avec un objectif élevé en termes de ratios de distribution", souligne Travis Lundy, analyste de Quiddity Advisors. Et d'ajouter: "Elles enregistrent encore une croissance des revenus et des bénéfices à venir, elles sont stables… ce qui les rendra attrayantes pour les investisseurs."