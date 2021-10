OVHcloud se lance à son tour dans l'aventure boursière

"L'introduction en bourse permettrait ainsi à OVHcloud de renforcer sa position de champion européen du cloud et de poursuivre l'expansion du groupe, notamment en Amérique et en Asie"

"Nous sommes maintenant à un tournant de notre histoire et prêts à accélérer notre croissance", écrivent Octave Klaba, fondateur et président de la société, et Michel Paulin, directeur général, dans un mot d'accueil aux potentiels investisseurs .

L'opération sera divisée en deux parties : une offre à prix ouvert (OPO) en France auprès d'investisseurs particuliers et un placement privé international auprès d'investisseurs institutionnels en France et à l'étranger. La clôture de l'OPO est prévue pour le mercredi 13 octobre en fin de journée. Le placement privé devrait, de son côté, se terminer le lendemain, le jeudi 14 octobre, à midi.

La famille Klaba restera aux commandes

Des actions nouvelles seront émises pour un montant total d'environ 350 millions d'euros. La fourchette indicative de prix est comprise entre 18,50 et 20 euros. Par ailleurs, plusieurs actionnaires existants - à savoir les fonds d'investissement américains KKR et TowerBrook Capital Partners, des membres de la famille Klaba et certains dirigeants, salariés et anciens salariés d'OVHcloud - céderont un maximum de 2,7 millions d'actions anciennes. Selon les Échos, la famille Klaba gardera cependant plus de 77% du capital après l'introduction en bourse.