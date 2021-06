Pernod Ricard ne perd pas une goutte de la reprise

Le pastis a coulé à flot malgré la pandémie. Pernod Ricard , propriétaire également du champagne Mumm, de la vodka Absolut et du rhum Havana Club, a revu à la hausse ses objectifs financiers pour son exercice décalé 2020-2021 qui se termine fin juin. Il vise désormais une croissance organique de son résultat opérationnel courant (ROC) d'environ 16% sur un an , contre une hausse d'environ 10% annoncée le 22 avril dernier.

"Le rythme de la reprise s'avère plus soutenu que prévu"

"Le rythme de la reprise s'avère plus soutenu que prévu", précise la société française - dans laquelle le holding belge GBL détient une participation de 7,49% selon les données de Bloomberg - dans un court communiqué . "La restauration à domicile (Off-trade) continue d'être résilient alors que la demande dans le On-trade s’accélère à mesure que les restrictions sont progressivement levées."

Au final, son résultat opérationnel courant pour 2020-201 devrait être "globalement en ligne" avec celui de 2018-2019 , "malgré des ventes toujours affectées par les restrictions dans le 'On-trade' et le 'Travel Retail', et des coûts de structure encore sous leurs niveaux normatifs". Une annonce largement saluée par les investisseurs, qui ont fait bondir l'action Pernod Ricard à un nouveau sommet historique .

L'amour des cocktails reste intact

Les analystes ont, eux aussi, applaudi la bonne tenue dans les activités du groupe français. Selon les calculs de Bryan Garnier, qui a relevé son objectif de cours à 200 euros, les nouvelles prévisions de Pernod Ricard impliquent une hausse d'environ 65% de ses ventes entre avril et juin. Le broker pointe naturellement comme principal facteur positif la réouverture des bars et restaurants en Amérique du Nord et en Europe.