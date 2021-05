Pourquoi le rebond de l'action Tesla pourrait perdre en puissance

Quand ce n’est pas Elon Musk qui défraie la chronique, avec ses tweets faisant la pluie et le beau temps sur le marché des cryptomonnaies , c’est son entreprise qui se trouve au centre de l’attention des investisseurs. L’action Tesla remonte la pente après avoir perdu 36,19% depuis son record de fin janvier, à 883,09 dollars.

Selon Wells Fargo, qui vient de démarrer le suivi de la valeur, le cours de Tesla intègre toujours le scénario de plus de 12 millions de véhicules livrés d'ici 10 ans. Du jamais vu dans le secteur automobile.

L'agence Bloomberg a rapporté lundi que le constructeur automobile serait en contact avec la société Luminar Technologies afin d'utiliser ses capteurs lasers pour développer la voiture autonome. En réaction, Tesla a rebondi de 4,40% à la Bourse de New York.

Certains observateurs estiment cependant que son potentiel haussier est plutôt limité à court terme .

Production, coûts et Autopilot

Avec une capacité de production de 1,7 million de voitures à partir de l'année prochaine, l'analyste craint que la demande pour les modèles 3 et Y ne soit pas suffisante. D'autant que les stocks commencent déjà à gonfler. Selon le site spécialisé Electrek, plus de 10.000 Model 3 et Model Y ne peuvent actuellement pas être livrés en raison d'une pièce manquante.