Quand un as de la tech achète de l'or en barre pour se protéger des cygnes noirs

Près d'un an et de nombreuses vagues plus tard, le bilan boursier de la société technologique spécialisée dans le traitement des données informatiques est plus qu'honorable, bien que le groupe ne soit toujours pas rentable. Son titre se négocie actuellement autour des 24 dollars, ce qui lui confère une valorisation boursière flirtant avec les 48 milliards de dollars.