Rebond spectaculaire des valeurs technologiques

Les valeurs technologiques ont rebondi en Europe dans le sillage du Nasdaq. La volatilité est restée de mise sur les marchés d'actions, qui ont terminé en hausse.

Les marchés d'actions européens ont rebondi ce mardi après leur déroute de la veille. Le secteur technologique a tiré la tendance, alors que la veille, le Nasdaq est parvenu à clôturer en progression après avoir perdu jusqu'à 3%. Des analystes ont noté un mouvement de "buy the dip" sur les marchés, qui a provoqué le rallye de l'indice technologique américain. Mais surtout, ils ont noté une forte volatilité. "C'est la volatilité que vous obtenez lorsque les marchés des taux d'intérêt prévoient des rendements et des taux plus élevés. Aux États-Unis, l'accent est entièrement mis sur cet aspect des marchés financiers" a observé Frank Vranken, responsable de la stratégie d'investissement chez Edmond de Rothschild Europe.

La volatilité est stimulée par les perspectives de la politique monétaire américaine. Jeffrey Halley Analyste chez Oanda

"La volatilité est stimulée par les perspectives de la politique monétaire américaine. Jusqu'à ce que le FOMC soit ou non belliciste, nous pouvons nous attendre à plus de jours avec beaucoup de bruit intra-journalier, mais pas de changement d'ici la clôture" a relevé Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

L'indice Stoxx Europe 600 a gagné 0,95%, son plus gros gain en trois semaines. Le secteur technologique européen a pris 1,9%, mais évolue toujours à un plus bas d'octobre après sept séances en repli depuis le début de l'année. Les voyages, les loisirs et les produits de consommation ont surperformé, tandis que l'immobilier est resté à la traîne.

Au sein du secteur technologique, Be Semiconductor a gagné 5,63%, derrière la messagerie Sinch (9,96%), meilleure progression du compartiment.

Parmi les valeurs individuelles, Commerzbank (-4,12%) et Deutsche Bank (-0,48%) ont reculé, alors que l'actionnaire Cerberus Capital Management a vendu des actions des deux banques allemandes.

TechnipFMC a cédé 1,58 %, alors que le groupe parapétrolier a annoncé son retrait prochain de la Bourse de Paris et la cession d'environ 5% du capital de Technip Energies. Ce dernier, qui va lui racheter 1,8 million de ses propres actions, a pris 5,95%.

La banque italienne Carige a chuté de 11,25% après que son principal actionnaire a retenu BPER Banca (+0,73%) pour discuter d'une éventuelle cession de la banque en difficulté.

Delivery Hero (+4,95%) a bondi après avoir déclaré qu'il s'attend à ce que son activité de livraison de nourriture atteigne l'équilibre au second semestre de l'année. Dans la foulée, ses concurrents HelloFresh (+0,99%) et Just Eat Takeaway(+2,17%) ont profité de ce rebond. HelloFresh a aussi annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 250 millions d'euros.

RBC Capital est optimiste pour Adidas, tablant sur un retour des articles de sport en 2022, grâce à un meilleur approvisionnement et à la Coupe du monde au Qatar.

Adidas a gagné 4,3% après une note positive de RBC Capital. Le courtier a relevé à "surperformer" l'action contre "performer" sur l'optimisme pour un retour des articles de sport en 2022, aidé par des éléments tels qu'un meilleur approvisionnement en produits et la Coupe du monde au Qatar.

Aperam a grimpé de 5,33% après la reprise de couverture de Deutsche Bank à "acheter" qui évoque une forte dynamique, les synergies potentielles issues du rachat d'un acteur du recyclage d'acier ELG, un excellent management et une hausse attendue des bénéfices. L'action s'est placée en tête du Bel 20, qui a pris 0,45%.

1milliard d'euros VGP a émis avec succès des obligations vertes.

Sur le marché élargi, VGP, qui a été mis dans la liste des valeurs immobilières chouchous de Kepler Cheuvreux, a gagné 3,18%. Le groupe a émis avec succès des obligations vertes pour un milliard d’euros.