Records en série sur les bourses américaines

Les marchés d'actions américains n'ont cessé de battre record sur record. Lundi, le S&P 500 et le Dow Jones ont une nouvelle fois terminé sur un plus haut historique. Mais ce mardi, les indices ont reculé légèrement. Les inquiétudes autour de la progression du variant delta du Covid-19 et d'un ralentissement de la croissance économique chinoise n'ont pas influencé le moral des investisseurs. Les analystes soulignent que l'excès de liquidités propulse toujours plus haut les indices d'actions outre-Atlantique. "Il y a juste d'énormes quantités de liquidités, d'énormes quantités d'argent, à la fois dans les bilans des entreprises et dans les poches des investisseurs privés, et à cause de cela, à chaque petite baisse, les gens recherchent de bonnes affaires et achètent et ils maintiennent leur dynamisme" a constaté Randy Frederick, spécialiste des dérivés chez Charles Schwab. "Il y a tout simplement trop de liquidités dans le système, et on est toujours convaincu que le variant delta va connaître un pic transitoire qui se résoudra dans les semaines à venir" a indiqué de son côté Thomas Hayes, gestionnaire chez Great Hill Capital.