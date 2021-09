Retour à la réalité pour l'action GameStop

L'action GameStop est chahutée à Wall Street après la publication de ses résultats trimestriels. La chaîne de magasins de jeux vidéos est toujours dans le rouge, mais ses ventes s'améliorent.

Mercredi à la clôture des marchés américains, GameStop publiait son bulletin trimestriel. Et comme à chaque fois depuis un an, les investisseurs se sont précipités pour vendre en masse leurs actions. Le titre GME, qui avait provoqué un sérieux accès de volatilité à Wall Street en janvier dernier (voir graphique), plonge de plus de 7% dans les échanges "premarket" ce jeudi.

22.000 personnes Plus de 22.000 personnes étaient connectées sur Youtube pour assister à la conférence téléphonique trimestrielle de l'entreprise. Du jamais vu pour une entreprise ne pesant "que" 15 milliards de dollars.

On a déjà vu pire. Depuis septembre 2020, le cours de l'action GameStop a chuté en moyenne de 24% le lendemain de la publication de ses résultats trimestriels. "Mais les baisses n'ont finalement jamais eu beaucoup de sens: même avec ces replis impressionnants, l'action a été multipliée par plus de 25 depuis un an", situe Tae Kim, spécialiste des valeurs technologiques et chroniqueur pour Bloomberg.

Selon lui, GameStop est devenue en quelques mois "une entreprise technologique émergente plutôt qu'un détaillant traditionnel, compte tenu du profil de la nouvelle équipe de direction et du grand virage vers le commerce électronique en cours".

Pas catastrophique

Le bulletin de GameStop n'est pas si mauvais que ça. La société a affiché des ventes meilleures que prévu avec un chiffre d'affaires de 1,18 milliard de dollars au cours de son trimestre terminé en juillet. C'est 26% de mieux par rapport à l'année précédente et un peu plus qu'anticipé par le consensus des analystes.

Encore dans le rouge, comme ce fut le cas au cours de six des huit derniers trimestres, GameStop a toutefois déçu les analystes en signalant une perte plus élevée qu'escompté à -76 centimes par action.

Lire aussi Qui sont les traders derrière le phénomène GameStop?

Une question de psychologie

La chute à l'ouverture s'explique aussi par les commentaires de Matt Furlong, le CEO de GameStop débauché en juin dernier chez le champion de l'e-commerce Amazon.

"L'action GameStop est composée à 90% de psychologie et à 10% de fondamentaux, donc à bien des égards, peu importe les résultats trimestriels." Adam Crisafulli Analyste chez Vital Knowledge

Plus de 22.000 personnes étaient connectées sur Youtube pour assister à la conférence téléphonique trimestrielle de l'entreprise. Du jamais vu pour un "conference call" tenu par une entreprise ne pesant "que" 15 milliards de dollars. La conférence a duré moins de 10 minutes et le nouveau patron n'a pas séduit les aficionados de GameStop qui attendaient plus de détails sur la nouvelle stratégie du spécialiste de jeux vidéos.

Un manque de perspectives qui a conforté l'avis des nombreux gestionnaires de fonds à Wall Street qui pensent que GameStop est surévalué. Dans sa note du jour, Adam Crisafulli, l'analyste de Vital Knowledge résume bien la situation: "L'action GameStop est composée à 90% de psychologie et à 10% de fondamentaux, donc à bien des égards, peu importe les résultats trimestriels."