Rivian, grand rival de Tesla, démarre au quart de tour à Wall Street

C'est l'une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps aux États-Unis. Et elle cartonne auprès des investisseurs: l'action Rivian bondit de près de 50% dans ses premiers échanges.

Un nouveau concurrent à Tesla est entré dans l'arène boursière: Rivian, constructeur américain de pick-ups, SUV et camionnettes électriques, est dans les starting-blocks pour sa première séance sur le Nasdaq. Sous le symbole RIVN, l'action a démarré en hausse de 37% dès ses débuts et s'affiche actuellement à près de 50%, à environ 116 euros peu après 19h. De quoi faire passer sa valorisation à près de 100 milliards de dollars, soit davantage que les constructeurs bien établis comme Ford (80,4 milliards) ou encore General Motors (85,1 milliards).

La société avait fixé mardi soir son prix d'introduction à 78 dollars , déjà bien au-dessus de la fourchette de 57 à 62 dollars envisagée il y a moins de dix jours. Au vu de la forte demande, elle a aussi augmenté le nombre d'actions émises à 153 millions d'unités. Cela lui a permis de récolter près de 12 milliards de dollars d'argent frais. Et classe de facto l'opération parmi les 10 premières introductions en bourse de tous les temps aux États-Unis selon les données de Dealogic.

Rivian a pourtant été fondée il y a seulement une dizaine d'années, en 2009, par Robert Scaringe , un passionné de voitures qui a voulu, dès la fin de ses études, se concentrer sur un moyen de transport peu polluant. Il pensait initialement développer une voiture de sport, mais s'est réorienté en 2012, estimant qu'il aurait plus d'impact sur l'environnement avec les gros véhicules .

L'entrepreneur, âgé de 38 ans, a su convaincre de grandes entreprises de l'accompagner dans son aventure, dont Ford qui devrait posséder 13% des parts de Rivian après son entrée en Bourse . La société a aussi noué un partenariat avec Amazon , qui lui a commandé 100.000 camionnettes à livrer d'ici 2030, et devrait détenir environ 19% des parts à l'issue de l'opération .

Un engouement toujours vif pour l'électrique

Comme son "grand frère" à l'époque de son IPO, Rivian est encore largement déficitaire . L'entreprise a enregistré une perte nette de 994 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2021 . Elle vient seulement de commencer à livrer ses premiers pick-ups, baptisés R1T, et prévoit d'écouler ses premiers SUV, appelés R1S, en décembre.

gérant de portefeuilles pour Meeschaert Financial Services

Mais cela a visiblement peu d'importance aux yeux des investisseurs. Rivian profite en effet de l'engouement pour les véhicules électriques, qui a valu à Tesla d'entrer dans le petit club des entreprises valant plus de 1.000 milliards de dollars à Wall Street. "Il y a actuellement une énorme demande pour tous les investissements ESG (respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, NDLR)", explique Gregori Volokhine, gérant de portefeuilles pour Meeschaert Financial Services.