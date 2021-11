Rivian, grand rival de Tesla, démarre en trombe à Wall Street

C'est l'une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps aux États-Unis. Et elle a cartonné auprès des investisseurs: l'action Rivian est donnée en forte hausse.

Un nouveau concurrent à Tesla est entré dans l'arène boursière: Rivian, constructeur américain de pick-ups, SUV et camionnettes électriques, est dans les starting-blocks pour sa première séance sur le Nasdaq. Sous le symbole RIVN, l'action est donné en hausse de plus de 50% dans les premiers échanges. Sa valorisation flirte avec les 100 milliards de dollars. Soit plus que le mythique constructeur Ford (80,4 milliards).