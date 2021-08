Robinhood devient à son tour une "action mème"

L'action Robinhood a touché 85 dollars mercredi pour finalement terminer à 70,39 dollars . Depuis plusieurs jours, elle n'a cessé de monter . Tous les regards se sont tournés vers le forum "WallStreetbets" s ur Reddit, où les participants se sont emballés pour la valeur. Selon des données de Vanda Securities, les particuliers ont acheté pour 19,4 millions de dollars d'actions mardi. La valeur est devenue le onzième titre le plus traité chez les courtiers dédiés au trading des particuliers.

Les forums de discussion des traders, tels que ceux sur StockTwits, et les flux Twitter se sont enflammés de mentions de la montée en puissance de l'action Robinhood. Les utilisateurs ont comparé la montée en flèche du titre aux rassemblements massifs organisés sur les actions mèmes (les titres populaires sur les réseaux sociaux) comme GameStop et AMC Entertainment plus tôt cette année.