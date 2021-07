Robinhood fait un flop pour son entrée à Wall Street

Robinhood , l'application de trading américaine, a fait ses premiers pas sur le Nasdaq ce jeudi, sous le symbole "HOOD". Son action, dont le prix a été fixé dans le bas de la fourchette à 38 dollars, a d'entrée de jeu dévissé de plus de 10% pour tomber autour des 33,8 dollars. L'opération, qui a permis de lever un peu plus de 2 milliards de dollars, valorisait la société à près de 32 milliards de dollars avant ses débuts.

Accès VIP

Il s'agit là d'une part beaucoup plus importante qu'à l'accoutumée , voire jamais encore vue dans ce genre d' opération largement adressée aux institutionnels , c'est-à-dire aux banques et autres établissements financiers. L'opportunité de participer à l'opération a été lancée de manière aléatoire sur la base de la liste de la clientèle de la société. Il fallait donc obtenir la "chance" d'avoir son ticket d'entrée .

Risque de volatilité

L' effet recherché par Robinhood dans cette opération? Le "pop" , comme on dit à Wall Street, soit un bond impressionnant et immédiat de l'action dès ses premiers échanges sur la cote . Un bond dont les bénéfices restaient jusqu'ici chasse gardée des professionnels . Mais rien n'excluait évidemment que l'action prenne le chemin inverse , tant le comportement d'une masse de particuliers détenant une telle part du capital de l'entreprise peut aussi donner lieu à des mouvements erratiques en bourse.

Sous la loupe des autorités

Le problème de Robinhood? Son modèle du tout gratuit et ses pratiques qui font l'objet d'une enquête du régulateur américain des marchés , la SEC, depuis l'affaire GameStop. Il s'agit de savoir si Robinhood a joué un rôle d'influence d'une quelconque manière, même indirecte, dans cet épisode et s'il y a lieu de lui en imputer une part de responsabilité. Des questions se posent également sur la revente par la plateforme des ordres passés par ses clients à des teneurs de marché intermédiaires pour compenser l'absence de commission. Une pratique légale, mais peu transparente.

L'application de trading est aussi régulièrement mise en cause pour son recours à la "gamification", soit le côté trop ludique qui caractérise la manière d'investir sur sa plateforme. Elle a récemment accepté de débourser 70 millions de dollars pour régler un litige avec l'Autorité de régulation de l'industrie financière, la Finra, pour des manquements en termes d'information et d'avertissements à l'égard de produits dérivés sur sa plateforme comme des options, soit des produits financiers plus complexes qui comportent plus de risques, d'autant qu'ils peuvent y être achetés à crédit, ce qui est également épinglé.