Royal Dutch Shell veut supprimer son système de double action

La major pétrolière Shell entend devenir entièrement britannique. Elle restera toutefois cotée sur les bourses d'Amsterdam, de Londres et de New York.

Le géant anglo-néerlandais des hydrocarbures Royal Dutch Shell a annoncé son intention de déplacer son siège social ainsi que sa résidence fiscale de La Haye à Londres et de supprimer son système de cotation d'actions en deux catégories afin de simplifier son organisation et de satisfaire ses actionnaires alors qu'il est engagé dans une épineuse transition énergétique.

"(Cette) simplification est conçue pour renforcer la compétitivité de Shell et accélérer à la fois les distributions aux actionnaires et la mise en oeuvre de sa stratégie visant à atteindre la neutralité carbone", a déclaré le groupe dans son communiqué. "La structure d'actions complexe actuelle est soumise à des contraintes et pourrait ne pas être viable à long terme".