Sanofi ne convainc pas le marché avec sa nouvelle acquisition

Les investisseurs doutent de la solidité de la reprise économique. Ils se méfient en outre de voir les banques centrales réduire plus rapidement que prévu leur soutien à l'économie. La BCE, qui se réunit ce jeudi, est ainsi au cœur de toute les attentions. Et l'éventuelle annonce d'une réduction du programme de rachats d'actifs de la Banque centrale européenne a refroidi les investisseurs.

Les valeurs cycliques délaissées

Sur les marchés boursiers, ce sont surtout les valeurs cycliques qui ont été le plus affectées. Les titres liés au secteur automobile et les valeurs financières ont ainsi pesé sur la tendance.

Bone Therapeutics n'a pas dit son dernier mot

Le Bel 20 a lâché 1,51% avec la grande majorité de ses éléments dans le rouge. Les titres défensifs tels que Colruyt (+1,35%), Proximus (+1,34%) et Elia (+0,57%) sont les seuls à être parvenus à avancer ce mercredi. À l'opposé, UCB a fondu de 3,12% et argenx, Aedifica et Ageas ont abandonné plus de 2%.