Sévère gueule de bois pour Rémy Cointreau

Le cognac a toujours la cote. Ses volumes se sont bien écoulés pendant la pandémie. Une crise qui a favorisé les achats sur internet, un marché où les bouteilles moins onéreuses dominent. Ce constat s'est vérifié dans les comptes annuels du spécialiste français du spiritueux, Rémy Cointreau Il a dégagé un bénéfice net en hausse de 27,5% sur un an et une marge opérationnelle courante "proche de ses plus hauts historiques", note-t-il dans la présentation de ses résultats annuels.