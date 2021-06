Sipef porté par une décision du gouvernement indonésien

Le rapport sur l'emploi de vendredi sera particulièrement surveillé et une nette amélioration devrait pousser la Fed à revoir son soutien plus tôt qu'anticipé ou prévu par les investisseurs.

Toutefois, en cette fin de mois et de semestre, les prises de bénéfices ont aussi été observées. Les six premiers mois de l'année ont été porteurs pour les actions, particulièrement en Europe. Des analystes pointent également que les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi aux États-Unis publiés ce vendredi. "La plupart des informations sur la reprise économique sont déjà intégrées dans les cours, mais le rapport sur l'emploi de vendredi sera particulièrement surveillé et une nette amélioration devrait pousser la Fed à revoir son soutien plus tôt qu'anticipé ou prévu par les investisseurs", indique Saxo Bank dans une note matinale.