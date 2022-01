Tesla démarre l’année en trombe à Wall Street

L’attention était entièrement focalisée, ce lundi, sur Tesla à Wall Street. Et pour cause: le constructeur de voitures électriques a fait état de livraisons records au quatrième trimestre. Celles-ci ont pour la première fois dépassé la barre des 300.000, à 308.600 véhicules précisément. C’est bien plus que ne l’attendaient les analystes qui tablaient en moyenne sur environ 263.000 véhicules. Sur l’ensemble de l’année, ces livraisons atteignent également un nouveau record à 936.172, soit une hausse de 87% sur un an qui dépasse l’objectif d’une hausse moyenne de 50% chaque année que s’était fixé le constructeur.