Thyssenkrupp applaudi pour une scission d'une filiale verte

Les marchés d'actions ont terminé sur une nouvelle progression mardi, portés par les résultats d'entreprises. Le Stoxx 600 a de nouveau atteint un pic absolu d e 489,26%, avec une avancée de 0,17% à la clôture. "Nous semblons toujours être pris entre deux courants opposés très forts, à savoir une saison des bénéfices solides fournissant le cas haussier et une longue liste de risques à la baisse, notamment l'inflation et les taux d'intérêt, qui continuent de peser sur le sentiment", a constaté Craig Erlam, analyste chez Oanda. "Cela pourrait entraîner des échanges agités en fin d'année, même s'il est à noter que nous observons une forte résilience malgré toutes les incertitudes entourant les banques centrales", a-t-il ajouté.

Le secteur des télécoms s'est placé parmi les progressions du Stoxx 600 avec un gain de 0,48%. Il a profité des bons résultats de Vodafone (+4,82%). "Les bénéfices et les prévisions actualisées de Vodafone, en ligne avec les attentes du marché, devraient rassurer les investisseurs sur la pérennité de la croissance de son chiffre d'affaires européen", a indiqué Andrew Lee, analyste chez Goldman Sachs.

Du côté des valeurs individuelles, le géant allemand de l'acier et des technologies Thyssenkrupp a bondi de 12,01%, en tête du Stoxx 600, après des informations de presse sur la possible introduction en Bourse de Uhde Chlorine Engineers, son unité développant des projets dans l'hydrogène vert. Le groupe envisagerait son opération pour le premier trimestre de l'année prochaine. La valorisation de sa filiale pourrait atteindre 5,7 milliards d'euros.

A la Bourse d'Amsterdam, Prosus a avancé de 4,2% après son trading update. Chez Citigroup, l'analyste Catherine O'Neill a noté que la société s'attend à une croissance entre 5 et 12% de son bénéfice par action sur un an, grâce à une plus grande contribution de Tencent, dont il déteint une participation de 28,9% dans le capital.