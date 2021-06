Un chevalier blanc veut redonner des couleurs à l'action Aviva

À la cloche, le Bel 20 de Bruxelles a fait du surplace (-0,05%), lesté par le recul de 1,80% de KBC . La tendance était plus claire pour le CAC 40 de Paris (+0,11%) et le FTSE 100 londonien (+0,25%).

Le Dax (-0,23%) a eu plus de mal à suivre la cadence de ses voisins. L'indice vedette de Francfort était ralenti par son riche secteur automobile, les investisseurs reprenant leurs billes dans un compartiment qui a grossi d'environ 30% depuis le début de l'année et qui vient de signer une série de six séances consécutives de progression.