Un contrat en or fait chauffer le titre de Rolls-Royce

La tendance était soutenue par la montée des valeurs pétrolières, très en vue avec un baril de Brent qui a grimpé à son plus haut niveau en trois ans . À Paris, TotalEnergies a pris plus de 3% et Shell près de 5% à Londres.

Le Nasdaq se dégonfle

Le Stoxx 600 Europe a fait quelques allées et venues de part et d'autre de l'équilibre, se fixant en clôture très légèrement dans le rouge. L'indice paneuropéen a gagné 0,3% sur l'ensemble de la semaine dernière après trois semaines consécutives de repli, mais cède encore un peu plus de 1% depuis le début du mois de septembre. Avec un gain d'un peu plus de 16%, son bilan depuis le début de l'année est plus réjouissant.