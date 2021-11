Un fonds activiste veut dynamiter le cours du propriétaire de Delvaux

Le groupe de luxe suisse Richemont grimpe à la Bourse de Zurich alors que des rumeurs évoquent la montée du fonds activiste Third Point dans son capital.

L'action du numéro deux mondial du luxe Richemont , était très recherchée ce lundi sur le marché de Zurich, prenant plus de 5% en début de séance pour battre de nouveaux records.

Les investisseurs réagissent positivement aux informations de la plateforme d'information spécialisée dans le luxe Miss Tweed et du Financial Times selon lesquelles le fonds spéculatif Third Point a pris une participation dans le groupe de luxe suisse.

De l'action à venir

Richemont, qui est notamment propriétaire de la maison de joaillerie Cartier et du maroquinier noir-jaune-rouge Delvaux, a refusé de commenter. Il faut dire que Third Point n'a pas l'habitude de faire de la figuration dans les entreprises qu'il suit. Son dernier coup d'éclat a ciblé le groupe Royal Dutch Shell. Le fonds activiste dirigé par le milliardaire Dan Loeb a pris une participation importante dans le groupe pétrolier et a appelé dans la foulée à la scission des activités de la "major".

"C'est un développement très intéressant, pour ne pas dire prometteur. Une certaine pression externe est toujours saine." Jean-Philippe Bertschy Analyste chez Vontobel

D'après le FT, qui cite des sources proches du dossier, Third Point est déjà passé à l'action. Il aurait sommé Richemont d'améliorer ses performances, rejoignant ainsi les appels du fonds d'investissement américain Artisan Partners, qui détient 1,2% du capital du groupe suisse.

Un profil passé de mode

Du côté des analystes, l'arrivée de Third Point est également perçue positivement, car le marché attend depuis longtemps une mise à jour de la structure de capital de Richemont. "C'est un développement très intéressant, pour ne pas dire prometteur. Une certaine pression externe est toujours saine", a estimé Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel.

+15% par an Le rendement annuel de l'action Richemont au cours des 5 dernières années est d'environ 15%.

Richemont possède deux catégories d'actions: des actions A cotées à la Bourse de Zurich et des actions B non cotées détenues par le milliardaire sud-africain Johann Rupert, qui représentent 9,1% du capital, mais 50% des droits de vote. Pour Jean-Philippe Bertschy, cette structure de capital n'est plus viable: "À mon avis, Third Point et Artisan Partners ne sont pas les seuls à exercer des pressions dans ce sens, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg".

De plus, nombreux sont les suiveurs qui ont mis en évidence les lacunes du holding dans ses activités de commerce en ligne. C'est même "le problème le plus urgent pour Richemont", estime l'analyste de Bernstein Luca Solca.

L'action a enregistré un rendement annuel d'environ 15% au cours des cinq dernières années. Sur la même période, son rival LVMH, qui a réussi son virage numérique, a gagné 36% et s'est agrandi avec l'achat de Tiffany & Co.

