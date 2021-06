Une biotech danoise voit son titre s’envoler de 1.387%

Cotée au travers d’un ADS (American Depositary Shares) sur le Nasdaq , son cours s’est envolé, hier soir, d'environ 5 dollars jusqu’à plus de 77 dollars en cours de séance , soit un bond de 1.387% , pour ensuite réduire ses gains et clôturer sur une hausse de 301,53%, à 21 dollars.

À la Bourse de Copenhague , où la société est également cotée, son cours a également bondi ce vendredi matin jusqu’à 76% dès l’ouverture, et s’affichait encore en hausse de plus de 50% à mi-séance.

Peu d’explications

"Il n’y a pas que GameStop et AMC qui font l’objet de mouvements étranges, soudains et inexplicables."

Première "action meme" danoise

"Il n’y a pas que GameStop et AMC qui font l’objet de mouvements étranges, soudains et inexplicables", a ainsi confié, à l’agence Bloomberg, l’analyste Per Hansen du broker Nordnet à Copenhague. "Parfois, il n’y a pas d’explication logique pour ce qui se passe sur les marchés d’actions", a-t-il expliqué "et l’évolution du prix de l’action Orphazyme en est un exemple".