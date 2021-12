Une dernière semaine de 2021 en fanfare sur les marchés

Les marchés d'actions ont terminé cette semaine sur une bonne progression dans des volumes de transactions réduits. Ils coiffent en beauté une année positive pour les actifs risqués.

La dernière semaine de 2021 s'est achevée en beauté pour les marchés d'actions dans le monde. En Europe et aux États-Unis, quelques indices boursiers ont même touché des records historiques. Toutefois, les séances ont été marquées par de faibles volumes de transactions, en raison de la fermeture de plusieurs marchés avec les festivités de fin d'année. Le Stoxx 600 a gagné 1,18% en variation hebdomadaire et a porté à 22,47% sa progression depuis janvier.

+22,47 % Le Stoxx 600 a connu une forte progression en 2021, porté par les valeurs bancaires et technologiques.

Peu d'indices en Europe et même aux États-Unis ont battu le Stoxx 600 cette année, porté par le bond des valeurs bancaires (+34,28%) et le compartiment technologique (+33,83%).

L'AEX, qui a pris 28,12%, a pu compter sur ses nombreuses valeurs technologiques et financières. Le CAC 40 a aussi dépassé le Stoxx 600, avec un gain de 29,21%.

Aux États-Unis, le S&P 500 a rebondi de près de 28%, mais le Nasdaq a fait presque aussi bien que l'indice européen. Il faut dire que la progression du Nasdaq a tenu cette année sur l'évolution stratosphérique de sept titres, dont Apple, qui pèse 11% de l'indice.

Le Dax a, lui, pris 15,79%, et a été ralenti par les interruptions dans la chaîne de production mondiale et les pénuries de matériaux qui ont touché des titres comme Siemens Energy. Les valeurs gagnantes de la pandémie, comme Zalando et Delivery Hero, n'ont pas connu une belle année, en raison de la réouverture des économies, et ont pesé sur le Dax. Le Bel 20 (+19,16%) a fait mieux que l'indice allemand, et a pu compter sur des actions comme Sofina, WDP ou Aperam en 2021.

Sur les autres classes d'actifs, le pétrole a vu ses prix doubler cette année, en raison d'une faiblesse de l'offre. Les prix du pétrole ont signé en 2021 leur meilleure performance sur dix ans.

Sur la semaine écoulée, les cours de l'or noir ont progressé de 3,94%, alors que les prédictions d'une demande robuste ont été renforcées par les données hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), qui a fait état d'une diminution de 3,6 millions de barils des réserves commerciales de brut américain.

Des taux pénalisés

Les marchés obligataires ont, eux, offert des performances négatives cette année. Les rendements des emprunts d'État américains et européens ont reculé depuis janvier, impactés par le ton moins accommodant des banques centrales.

Ce jeudi, les rendements à dix ans américains ont affiché une hausse de six points de base pour la semaine à 1,55% mais bien en deçà du pic de 1,776% atteint en avril. Le Bund allemand à dix ans est remonté à -0,2% après un plus bas de -0,257% cette semaine.

"Les taux bas depuis une dizaine d'années étaient le vrai problème des banques, plus que leur solidité." Christophe Dembik Responsable de la recherche macro-économique chez Saxo Banque

La perspective d'une remontée des taux d'intérêt des banques centrales a joué dans la performance des valeurs bancaires cette année. "Les taux bas depuis une dizaine d'années étaient le vrai problème des banques, plus que leur solidité", a rappelé Christophe Dembik, responsable de la recherche macro-économique chez Saxo Banque. Depuis 2014, le secteur n'a connu que trois progressions annuelles.

En outre, le compartiment européen a été aidé cette année par la Banque centrale européenne, qui l'a autorisé à verser à nouveau des dividendes ou à procéder à des rachats d'actions. En conséquence, les dispositifs de redistribution des bénéfices aux actionnaires ont augmenté.

Après les résultats du troisième trimestre, BNP Paribas a lancé un programme de rachats d'actions portant jusqu'à 900 millions euros. L'espagnole Santander a lancé pour sa part un programme de rachat d'actions de 840 millions d'euros."Rachats d'actions, opportunités de revenus grâce à la hausse des taux et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle", après plusieurs restructurations, resteront porteurs en 2022, a estimé Jonathan Tyce, analyste chez Bloomberg Intelligence.

Dollar renforcé

"La BCE reste clairement à la traîne par rapport à ses pairs mondiaux dans ce cycle de resserrement." Les analystes de Ebury

Sur le marché des changes, le dollar s'est imposé face aux autres devises alors que la Réserve fédérale américaine a adopté un ton plus offensif. L'euro a glissé de 7% cette année face au billet vert, pénalisé par la différence d'approche de la Banque centrale européenne. "La BCE reste clairement à la traîne par rapport à ses pairs mondiaux dans ce cycle de resserrement. Cependant, nous pensons qu'il y a des subtiles mais clairs signes que l'institution change d'avis sur l'inflation et adopte une position plus belliciste" ont souligné les analystes de Ebury dans une note.

La force du dollar a aussi empêché l'or de grimper cette année. Le métal jaune a perdu près de 5% depuis janvier et campe autour de 1.800 dollars l'once, alors que certains analystes avaient prédit qu'il profiterait de la hausse de l'inflation.

Néanmoins, certains restent positifs pour l'or en 2022. "L'or devrait avoir un solide 2022, car les risques pour les perspectives restent élevés et cela conduira probablement à un plus grand assouplissement de Pékin, à des hausses de taux de la Fed accommodantes cet été, et à un affaiblissement du dollar, alors que les investisseurs parient sur le potentiel de croissance de l'Europe" a prédit Edward Moya, analyste chez Oanda.