Valneva s'effondre après la résiliation d'un mégacontrat

Il y a seulement trois semaines, Valneva semblait avoir fait le plus dur en annonçant le lancement formel de la demande d'autorisation pour son vaccin contre le Covid-19 auprès de l'agence britannique des médicaments, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), après la finalisation des trois premières phases d'essais. Le cours de l'action avait connu un envol sans précédent, passant de 12 à 23,50 euros à la Bourse de Paris. Il s'est effondré encore plus rapidement, perdant 40% de sa valeur ce lundi.