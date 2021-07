Wise, l'enfant prodigue de la fintech, bondit pour ses débuts à Londres

Dix ans après avoir été créée presque sans arrière-pensée par deux Estoniens Kristo Kaarmann et Taavet Hinrikus, Wise est passé à l'étape supérieure avec une première journée réussie à la Bourse de Londres. Plus connue sous le nom de TransferWise jusqu'à ces derniers mois, elle a atteint une valorisation de 8 milliards de livres pour sa première journée, une performance record pour une société de tech à Londres . Introduit à 800 pences, son action a terminé à 880 pences à la clôture, soit un bond de 10% .

Wise présente l' atout de générer des profits depuis quatre ans , ce qui n'est pas le cas de la majeure partie des néo-banques. Cette société basée dans le quartier de Shoreditch, au nord de la City et au milieu des start-ups, n'est d'ailleurs pas une banque à proprement parler, puisqu'elle se limite pour l'instant aux transferts d'argent internationaux .

Son modèle économique robuste doit beaucoup aux tarifs exorbitants pratiqués par les banques traditionnelles , qui gonflent les taux de change de façon opaque depuis des décennies. Le décalage entre le taux de change réel et celui pratiqué par les banques peut dépasser aisément 5% , ce qui représente des différences considérables à l'arrivée. La tarification moyenne de Wise est de 0,7% .

10 millions de clients

Les deux fondateurs, Kristo Kaarmann et Taavet Hinrikus, ont eux-mêmes été lésés pendant plusieurs années par les tarifs des banques classiques. Arrivés d'Estonie en 2007, ils ont perdu l'équivalent de milliers de livres en transférant l'argent gagné à Londres, vers des comptes estoniens en euros. Ils ont alors décidé de créer leur propre mécanisme de pair à pair, pour réduire à zéro les coûts. Kaarman, qui travaillait alors pour Deloitte et était rémunéré en livre sterling, transférait des sommes en livres sterling sur le compte de Hinrikus, qui travaillait alors pour Skype. Celui-ci, rémunéré en euros, transférait des sommes en euros sur le compte estonien de Kaarman. Les deux hommes ont fait leurs calculs à partir du taux de change réel donné par Reuters, et ont ainsi court-circuité les banques classiques à leur petite échelle.