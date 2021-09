Zara résiste mieux en bourse que son rival H&M

Les marchés actions sont toujours en proie à des doutes sur la reprise de l'économie mondiale et l'inflation. Le Bel 20, de son côté, était plombé par Umicore.

L'inflation, la croissance future et l'évolution des politiques monétaires ont aussi pesé sur la tendance. À Wall Street , les principaux indices évoluaient dans le désordre à mi-séance, peinant à rebondir en raison des incertitudes sur la vigueur de la reprise économique. La perspective d'une hausse des impôts payés par les entreprises a également refroidi les investisseurs américains.

À Bruxelles, le Bel 20 (-1,14%) est resté coincé toute la séance dans le rouge, faisant passer au second plan le record historique battu par Melexis en séance. Sans raison apparente, Umicore (-4,47%) a mordu la poussière. Le spécialiste des métaux précieux gagne toutefois encore près de 25% depuis le début de l'année.

Le match Zara - H&M

En Europe, Inditex et H&M étaient attendus au rapport ce mercredi avant l'ouverture des marchés. Respectivement numéro un et numéro deux mondial de la confection textile, les deux géants de l'habillement ont connu des fortunes diverses au cours des deux trimestres écoulés marqués par un assouplissement des restrictions sanitaires sur la plupart de leurs marchés et la réouverture de bon nombre d'échoppes.