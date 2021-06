Zoom triple ses ventes grâce à ses clients professionnels

L'an dernier, le premier trimestre de l'entreprise technologique s'était conclu sur un chiffre d'affaires de 328,2 millions de dollars, contre 121 millions de dollars un an plus tôt et 60,1 millions au terme du premier trimestre 2018.

L'effet corona se dissipe

Zoom évolue clairement sous la cadence infernale tenue en 2020 . L'application de visioconférence était alors omniprésente dans le quotidien des populations confinées et contraintes de se connecter à distance au travail, à l'école, aux amis et à la famille.

"Avec la vague de vaccins et le lent retour à la vie normale, il y a eu des doutes sur ses perspectives", note-t-on chez KBC Securities en soulignant que "le groupe a dissipé une partie de cette inquiétude avec ses prévisions de recettes plus élevées". Les analystes pointent toutefois, "l'augmentation du nombre d'utilisateurs gratuits a également entraîné une hausse des coûts : +155% à 265 millions au premier trimestre".

Les clients professionnels dans la mire

Zoom a 497.000 clients comptant plus de 10 employés. C'est 87 % de plus par rapport à l'année précédente

Zoom a 497.000 clients comptant plus de 10 employés. C'est 87 % de plus par rapport à l'année précédente et un peu plus de 10.000 unités de mieux que les attentes du marché.