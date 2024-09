Le Bel 20 dans le vert | Jefferies dope Azelis | Avis de broker sur Ageas (+Briefing)

Soutenue par un conseil d’achat, Azelis grimpe de 5,7% et surplombe le Bel 20. Elle est suivie par Syensqo (+1,3%), AB InBev (+0,8%) et KBC (+0,4%).

Briefing actions belges

>Bois Sauvage a creusé sa perte au premier semestre passant de -29,6 millions d’euros mi-2023 à -57,1 millions un an plus tard. La valeur intrinsèque de l’action s’élevait à 497,7 euros au 30 juin dernier, contre 543,7 euros un an plus tôt. Le communiqué.