"Achetez Aedifica, vendez WDP" | Avis de brokers sur Proximus, argenx et Ahold Delhaize (+Briefing)

Exane BNP Paribas a repris le suivi des trois SIR du Bel 20. Il est à l'achat sur Aedifica (+1,3%), conseille de conserver Cofinimmo (+1,3%) et de vendre WDP (+0,9%).

Toutes les valeurs de l'indice sont dans le vert. Les gains les plus modestes reviennent à Telenet (+0,2%), Sofina (+0,2%) et Solvay (+0,4%).

Hors Bel 20, Mithra se reprend un peu (+2,3%) après sa claque de mercredi. Biocartis qui a annoncé le redémarrage d'une ligne de production, gagne 3,9% et Econocom 3,2%.

Dans le bas du tableau, on épinglera la présence de Nyrstar (-3,9%), de Qrf (-3,1%) et et d’Oxurion (-2,8%).