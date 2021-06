Aedifica perd un fan | Avis de brokers sur AvH, AB InBev et KBC | Hamon dégringole (+Briefing)

Galapagos (-2,7%) est lanterne rouge, accompagnée par Aperam (-1,5%), Sofina (-1%) et UCB (-0,8%).

AvH , pour sa part, est en tête des hausses (+3,4%). Un broker a relevé son objectif de cours sur cette dernière. Le holding est suivi par GBL (+0,4%) et Ageas (+0,3%).

Hors Bel 20, Ontex (+5,1%) se distingue. Le groupe, qui tient sa journée investisseurs ce lundi, a dévoilé ses objectifs financiers pour 2023. Orange Belgium avance de 2,6% et Leasinvest de 2,5%.

Après trois mois de suspension et une recapitalisation, la cotation d' Hamon a repris. le titre dégringolait de 60%. Notons encore les baisses d' Unifiedpost (-4,6%) et de Celyad (-3,8%).

Briefing actions belges

>Le siège de Proximus restera au quartier Nord. Proximus restera dans son siège du quartier Nord, à Bruxelles. Le bâtiment sera toutefois vendu, rénové et loué partiellement à des tiers. Notre article.

>Les analystes optent pour un cocktail d’actions à la traîne et en croissance. Pour le second semestre, les équipes d’analystes ont jeté leur dévolu sur les grands noms de la Bourse de Bruxelles comme UCB , D’Ieteren et AB InBev . Notre article.