Ageas en forme | Nyrstar bondit | Objectif de cours relevé sur une SIR (+Briefing)

Les principales bourses européennes sont en hausse, ce mardi midi, après de nouveaux records à Wall Street et une forte progression à Tokyo, l'heure restant à l'optimisme chez les investisseurs, qui relativisent les risques liés au variant Omicron.

Avec un gain de 1,7%, Ageas est en tête des hausses au sein de l’indice de référence. Elle est suivie par Galapagos (+1,6%), Melexis (+1,3%) et KBC (+1,3%).

Aedifica et Umicore sont à la traîne avec des reculs de 0,4%.

Hors Bel 20, Nyrstar bondit de 14% tandis que Van de Velde prend 3,9% et Bone Therapeutics 3,5%.

Dans le bas du tableau, on pointera la présence de Warehouses Estates (-3,9%) d’Avantium (-3,2%) et de Smartphoto (-3%).

Briefing actions belges

>Bpost banque à 100% dans les mains de BNPP Fortis. La joint-venture bancaire entre bpost et BNPP Fortis a vécu, la banque postale passant entièrement dans les mains du second. Notre article.

>VGP et Allianz Real Estate ont conclu une nouvelle co-entreprise afin de développer un portefeuille d’actifs immobiliers logistiques en Allemagne, Tchéquie, Hongrie et Slovaquie. Le but est d’atteindre une valeur de 2,8 milliards d’euros en cinq ans en acquérant exclusivement des actifs développés par VGP. Le communiqué.