Ageas ex-coupon | Conseil d'achat pour une SIR | Avis de broker sur Miko et Quest for Growth

Le Bel 20 est freiné dans sa hausse par Ageas (-6,2%) qui cote ex-dividende et qui même sans cela se replie (-1,5%) après avoir dévoilé, hier soir, sa stratégie sur trois ans. KBC a relevé son objectif de cours sur l’assureur.

Galapagos (-0,6%) et Sofina (-0,3%) sont également dans le rouge.

AB InBev , par contre, est en tête des hausses (+1%) au sein de l’indice. Le brasseur est suivi par Umicore (+0,9%), Proximus (+0,9%) et GBL (+0,6%).

Hors Bel 20, Crescent grimpe encore (+5%). Notons également les progressions d’ Ekopak (+4,9%) de Barco (+3,1%) et de MDxHealth (+2,7%).

Van de Velde (-1,6%), Bekaert (-1,2%) et bpost (-0,8%) sont à la traîne.

Le briefing actions belges

> Ageas restera focalisée sur l'Europe et l'Asie. La nouvelle stratégie 2024 présentée ce mardi doit maintenir l'équilibre entre le Vieux continent et l'Orient. Notre article .

>Entre VOO et RTL, Telenet a choisi. Le câblo et groupe de média flamand Telenet abandonne la course à la reprise de RTL Belgium pour se concentrer sur celle de VOO. Notre article.