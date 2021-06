Ageas, ex-coupon, perd un fan | "Achetez Montea" | Avis de broker sur Miko et Quest for Growth (+Briefing)

Les principales bourses européennes évoluent en légère hausse ce mercredi midi, tentant de prolonger la dynamique haussière des derniers jours, même si le thème de l'inflation et les politiques des banques centrales restent des éléments d'incertitude.

Le Bel 20 est freiné dans sa hausse par Ageas (-6,2%) qui cote ex-dividende et qui même sans cela se replie (-1,4%) après avoir dévoilé, hier soir, sa stratégie sur trois ans. KBC a relevé son objectif de cours sur l’assureur mais Oddo l'a retiré de sa liste d'achat.

Argenx (-0,4%) et Sofina (-0,6%) sont également dans le rouge.

AB InBev , par contre, est en tête des hausses (+1%) au sein de l’indice. Le brasseur est suivi par Umicore (+0,7%), WDP (+0,7%) et Melexis (+0,7%).

Hors Bel 20, Crescent grimpe encore (+5%). Notons également les progressions d’ Ekopak (+4%), qui a conclu un important contrat, de Shurgard (+2,9%) et de Roularta (+2,4%).

Le briefing actions belges

>Un "contrat de plusieurs millions" pour Ekopak . Ekopak a signé un contrat avec Vynova, le producteur européen de PVC. Ekopak construira une installation pour purifier les eaux usées de Vynova et les réintroduire dans le processus de production.

> IBA participe à la conférence virtuelle "Healthcare" organisée par Jefferies entre le 1 er et le 4 juin.

> Ageas restera focalisée sur l'Europe et l'Asie. La nouvelle stratégie 2024 présentée ce mardi doit maintenir l'équilibre entre le Vieux continent et l'Orient. Notre article .

>Entre VOO et RTL, Telenet a choisi. Le câblo et groupe de média flamand Telenet abandonne la course à la reprise de RTL Belgium pour se concentrer sur celle de VOO. Notre article.