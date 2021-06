Aperam tout feu tout flamme

Le secteur auto vrombit

À Paris, le CAC 40 (+0,66%) a franchi les 6.500 points, niveau qu'il n'avait plus atteint depuis le mois de septembre 2000. Londres et son FTSE 100 étaient de retour d'un week-end prolongé. Ils ont pu compter sur les minières et les pétrolières pour grimper de 0,82%.

À l'heure où les bourses européennes débranchaient la prise, Wall Street évoluait dans le désordre et proche de l'équilibre, malgré un démarrage à l'unisson dans la bonne direction. Outre-Atlantique, les chiffres attestant de la bonne santé du secteur manufacturier ont fait monter les rendements obligataires. De quoi faire basculer le Nasdaq et ses grandes valeurs technologiques dans le rouge. Ces dernières sont les plus exposées à l'impact d'une éventuelle remontée des prix et des taux d'intérêt sur leurs valorisations.